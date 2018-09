Algérie: Envenimation scorpionique - Impliquer divers secteurs et les citoyens pour une prévention efficace

Ouargla — La chargée du dossier de l'envenimation scorpionique au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a plaidé, mercredi à Ouargla, pour la nécessaire coordination et implication de divers secteurs ainsi que les citoyen pour une prévention efficace contre l'envenimation scorpionique et la lutte contre les cas mortels survenus chaque année.

Intervenant lors d'une rencontre consacrée à l'examen du dossier de l'envenimation scorpionique dans la région d'Ouargla et des mécanismes de prévention de ce fléau, Mme Farida Aliane a indiqué que ce dangereux problème ne concerne pas le seul ministère de la santé, mais requiert l'intervention d'autres secteurs pour contribuer aux efforts d'une prévention efficiente.

"Le ministère de la Santé continue, entre-autres mesures, à fournir le sérum anti-venin de scorpion et la formation des praticiens dans ce domaine, en plus de l'ouverture prochaine d'une unité relevant de l'institut Pasteur pour la production de l'antidote", a soutenu Mme Aliane, ajoutant que "l'élaboration d'un plan national de lutte contre l'envenimation scorpionique, pour lequel le ministre a mis en place une équipe d'experts et de spécialistes", fait partie de ces mesures.

Selon la même responsable, "la situation de l'envenimation scorpionique dans la wilaya d'Ouargla est stable actuellement, comparativement à l'année 2017 où avaient été déplorés sept (7) décès", ajoutant qu'"il existe des moyens pour réduire le nombre de victimes, au demeurant "tributaires d'une coordination avec toutes les parties et les ministères concernés afin de lutter contre ce phénomène".

"Le problème de l'envenimation scorpionique n'est pas nouveau en Algérie", soutient Mme Aliane, relevant, à ce propos, que le phénomène engendre annuellement entre 45 et 50 cas de décès".

Près de 46.000 piqures de scorpions, ayant entrainé 58 décès, dont sept (7) à Ouargla, avaient été enregistrées l'année dernière à travers le territoire national, a rappelé la même responsable, avant d'appeler à la prise de mesures préventives à l'intérieur et à l'extérieur des habitations, notamment le nettoiement et l'hygiène du milieu.

Elle a, en outre, appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation des citoyens sur les dangers de cet insecte venimeux, dont les plus dangereuses espèces prolifèrent dans la région, avant de dénoncer certains comportements créant des conditions propices à la prolifération du scorpion.

La représentante de l'institut Pasteur, Dr. Sema Djilani, a fait savoir que "des études sont en cours, en prévision de la création prochaine d'une unité de cette structure (institut) au niveau de la wilaya d'Ouargla, qui sera chargée de l'extraction du venin de scorpions, sa préparation avant son transfert vers l'Institut Pasteur à Alger pour achever le processus de préparation du sérum anti-venin de scorpion".

Le wali de Ouargla a, pour sa part, suggéré l'organisation de campagnes mixtes de collecte de scorpions, avec des associations des wilayas d'El-Oued, El-Bayadh et M'sila, à la faveur de la disponibilité des enveloppes financières consacrées par les services de la wilaya.

Abdelkader Djellaoui a fait part, à ce titre, de la remise, à titre de mesures incitatives, de primes pour les associations spécialisées dans la collecte de scorpions, pour réduire les cas de piqures, et d'approvisionner (en insectes) la future unité de l'institut Pasteur ans la région, "à baptiser éventuellement du nom de Dr. Aicha Aouisset, décédée dernièrement des suites d'une piqure de scorpion dans la wilaya d'Ouargla".

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du secteur de la santé, aux niveaux local et central, des membres de la commission nationale chargée du dossier de l'envenimation scorpionique, d'étudiants de l'université d'Ouargla, sera sanctionnée par des recommandations et propositions liées au thème à soulever au ministère de tutelle.

Les travaux de cette rencontre ont donné lieu à la présentation de communications sur le sujet, dont "le problème de l'envenimation scorpionique en Algérie", "les modes de développement de l'antidote", "les espèces de scorpions en Algérie" et "le plan national de lutte contre l'envenimation scorpionique".