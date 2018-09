Algérie: Île-de-France-Alger - Signature d'une feuille de route pour la sauvegarde et la revitalisation de la Casbah d'Alger

Il s'agit notamment des projets de restauration des sites Dar El Baroud (poudrière) et de la Mosquée du Dey et des canalisation d'assainissement des eaux usées la Casbah.

Dans ce cadre, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU), organisme associé de la Région Ile-de-France, a mandaté dès cet été un expert architecte à Alger pour une durée d'un an, en charge de la mise en œuvre de la stratégie de régénération socio-économique de la Casbah, a-t-on indiqué.

L'accord-cadre de 2017 définit, rappelle-t-on, les plans d'action entre la wilaya d'Alger et la Région Ile-de-France dans les domaines de l'aménagement urbain et des transports, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, de la coopération universitaire et de la culture, du patrimoine et du tourisme.

La cérémonie s'est déroulée au siège de la Région Ile-de-France en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, du 1ervice-président de la Région Ile-de-France, chargé de la stratégie institutionnelle et des relations internationales, Jérôme Chartier et des membres de deux délégations.

PARIS - Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, ont signé mercredi à Paris une feuille de route pour le lancement du projet de sauvegarde et de revitalisation de la Casbah d'Alger.

