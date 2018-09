Afrique du Nord: Palestine - la Ligue arabe sollicite le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme

LE CAIRE - La Ligue arabe a appelé, mercredi, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, à examiner les violations flagrantes commises par Israël à l'égard des droits du peuple palestinien.

En marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, le secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, Ahmed Abou Al Gheit a rencontré le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, et l'a invité à examiner les violations récurrentes des droits politiques, civils, économiques et sociaux du peuple palestinien commises par les forces d'occupation israélienne, a indiqué un communiqué de la Ligue arabe rendu public mercredi.

Ahmed Abou Al Gheit a, également, demandé à la responsable onusienne d'effectuer dans les plus brefs délais une visite aux Territoires palestiniens occupés pour s'informer sur la détérioration de la situation des palestiniens après l'escalade des violations israéliennes, a précisé la même source.

Le SG de la Ligue arabe a, également, appelé Mme Bachelet à porter davantage d'intérêt à la question du droit au développement qui constitue un élément essentiel pour la mise en œuvre du Plan d'action 2030 pour le développement durable de l'ONU, notamment en matière d'aide technique, d'appui au renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'Homme dans les pays en développement, y compris dans les pays arabes.

La Ligue arabe aspire à poursuivre le dialogue et les contacts entre le secrétariat général de la Ligue arabe et le Haut commissariat aux droits de l'Homme durant la prochaine phase afin d'améliorer la situation des droits de l'Homme dans la région arabe et mettre en oeuvre les priorités arabes dans ce domaine, a souligné Ahmed Abou Al Gheit, selon la même source.

Lors de la rencontre, l'accent a été mis sur les efforts déployés par la Ligue arabe pour résoudre les problèmes liés aux droits de l'homme à l'échelle du monde arabe qui revêtent une importance majeure actuellement, d'autant plus que ces problèmes sont liés à la réalisation du développement global tant du citoyen arabe que des sociétés arabes, a mentionné encore le communiqué.

Dans ce contexte, le secrétaire général de la Ligue arabe a évoqué les développements difficiles sans précédent que la région arabe a connus tout au long de ces dernières années et qui ont engendré des dysfonctionnements graves dans les structures de quelques Etats et sociétés arabes, voire des conflits meurtriers, a fait observer le texte de l'organisation panarabe.

"Ces événements requièrent un examen attentif des faits qui se déroulent dans les sociétés arabes avant de tirer des conclusions ou d'émettre des préjugés", a précisé le communiqué, tout en mettant l'accent sur "la nécessité de ne pas se limiter à une seule source d'information".