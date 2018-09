Algérie: Conseil de la nation - Reprise des travaux le 4 octobre

Pour rappel, la réunion de l'instance de coordination a été précédée par la réunion du bureau du Conseil et la réunion de concertation entre le président du Conseil et les présidents des groupes parlementaires.

Dans le cadre de la consécration de l'activité intellectuelle et de la culture parlementaire, une conférence parlementaire sera organisée mercredi avec pour thème "Et si le contrôle parlementaire venait à disparaitre?".

Dans ce contexte, ils ont pris acte des décisions de la réunion du bureau, à savoir "l'envoi par la Commission de l'Agriculture d'une mission d'inspection temporaire à M'sila les 2 et 3 octobre, en plus d'une autre mission qui sera dépêchée le 23 octobre par la Commission des Affaires économiques et financières aux services de la Banque d'Algérie, de a Bourse d'Algérie, du Centre national de l'informatique et des statistiques (CNIS) relevant de la Direction générale des Douanes".

Les membres de l'instance ont échangé les vues sur le bilan des activités du Conseil pour la période allant de juillet à septembre 2018 et sur le plan d'action du Conseil pour le second semestre de l'année en cours.

