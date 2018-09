Algérie: Les wilayas d'Oran, Tebessa et Skikda - Déclassement de terres agricoles au profit de projets industriels

Alger — Deux décrets relatifs au déclassement de parcelles de terres agricoles au profit de projets industriels, dans les wilayas d'Oran, Tebessa et Skikda, ont été adoptés mercredi par un Conseil des ministres tenu sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

La procédure de déclassement de ces terres a été menée par des équipes multisectorielles locales puis par des commissions nationales "qui se sont bien assurées, comme l'a ordonné le Chef de l'Etat, de la qualité agricole marginale de ces terres", souligne le communiqué.

Ainsi, la première parcelle concernée est d'une superficie de 120 hectares située dans la commune de Tafraoui (wilaya d'Oran).

Elle est destinée à la réalisation d'une usine de montage de véhicules par la société Peugeot avec deux partenaires locaux majoritaires, précise la même source.

Il s'agit d'un investissement de 16,4 milliards de DA qui générera un millier emplois directs sur le site industriel, et 4.000 emplois indirects dans la région, note le communiqué.

Quant aux deux autres parcelles, elles sont d'une superficie, respectivement, de 150 hectares dans la commune de Bekkouche Lakhdar (wilaya de Skikda) et de 487 hectares dans la commune d'El Aouinet (wilaya de Tébessa).

Elles sont destinées à la réalisation de deux importantes usines d'engrais phosphatés.

Ces deux unités feront partie d'un vaste projet industriel et minier qui augmentera la production de phosphate au niveau du gisement d'Oued El Hedba (wilaya de Tébessa) et développera la transformation de ce minerai en divers engrais dans trois usines qui seront implantées dans les wilayas de Tébessa, Souk Ahras et Skikda, précise encore le communiqué.

Tout ce projet intégré sera réalisé en partenariat entre des sociétés algériennes et chinoises, affirme la même source.

L'investissement atteindra plus de 6 milliards de dollars et créera près de 20.000 emplois directs et indirects au bénéfice de la population des wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Skikda et Annaba.