Afrique du Nord: Coupe arabe des clubs (1/16e de finale retour)/ MCA - Al Riffa SC - gagner pour rebondir

L'entraineur intérimaire Rafik Saifi de retour aux affaires du club algérois est conscient que ses joueurs sont atteints moralement et qu'il faut axer la préparation sur le mental pour mieux aborder la confrontation de vendredi et surtout être vigilant en défense qui a montré des largesses criantes lors des deux dernière rencontres en championnat encaissant 9 buts.

Pour la nouvelle recrue du MCA Zkaria Haddouche, il faut oublier la victoire du match aller et faire le maximum pour gagner avec l'art et la manière vendredi soir.

Le MC Alger qui reste sur deux cuisantes défaites de rang en championnat dont un cinglant 5-0 face à la JS Kabylie ce doit de réagir et renouer avec le succès afin d'endiguer cette série noir et de rebondir pour la suite de la saison.

Vainqueur au match aller disputé au mois d'août dernier à Manama sur le score de 2 à 1, le doyen des clubs algériens doit se méfier de son adversaire qui n'a rien à perdre et jouera le tout pour le tout et avec l'espoir de créer l'exploit de se qualifier.

ALGER - Le MC Alger, mal en point en championnat de Ligue 1 Mobilis, accueillera la formation bahreïnie d'A Riffa SC vendredi à 18h00 au stade 5 juillet avec l'objectif de gagner pour oublier ses déboires et rejoindre l'ES Sétif et l'USM Alger en huitième de finale de la coupe arabe des clubs.

