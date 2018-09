Maroc: AGO de la FRMSE - Approbation à l'unanimité des rapports moral et financier au titre de l'exercice 2017

La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a approuvé à l'unanimité ses rapports moral et financier au titre de l'exercice 2017, lors d'une Assemblée générale ordinaire tenue, mardi à l'Institut national du cheval "Prince Héritier Moulay El Hassan" de Rabat.

Lors de cette AGO, ayant connu la présence du vice-président de la FRMSE, des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, du Comité national olympique marocain (CNOM), le président de la FRMSE, Moulay Abdellah Alaoui a tenu, de prime abord, à présenter ses félicitations aux clubs affiliés pour leur accompagnement et leur engagement dans les programmes de réforme mis en application par la FRMSE .

Dans une allocution, dont lecture a été donnée par Omar El Khatib, vice-président de la FRMSE, Moulay Abdellah Alaoui a mis en avant les différentes réalisations de la FRMSE, grâce à une étroite collaboration, en l'occurrence le suivi des formations continues des animateurs et moniteurs équestres, le développement de la plateforme interactive, permettant aux clubs affilés de bénéficier à distance des services offerts par la FRMSE et l'amélioration de la structure équestre fédérale pour répondre aux standards internationaux et accueillir régulièrement davantage de cavaliers lors des concentrations de perfectionnement sous la direction des entraîneurs nationaux.

Ensuite, Moulay Abdellah Alaoui a présenté certains chiffres, notamment le nombre de clubs affiliés à la FRMSE qui a atteint 49. Les presque 10.100 membres licenciés, dont 6.100 licenciés en Tbourida et à peu près 5800 dans les disciplines d'endurance, de dressage et de saut d'obstacles, et plus de 3500 adhérents dans les différents clubs.

Grâce au travail des vétérinaires, poursuit Moulay Abdellah Alaoui, tous les chevaux ont été répertoriés. Ainsi 2500 chevaux sont hébergés dans les clubs des sports équestres et plus de 5900 chevaux de Tbourida ont été répertoriés lors des différents concours des qualifications du Trophée Hassan II.

Par ailleurs, le rapport moral, présenté par le secrétaire général de la FRMSE, El Habib Marzak, s'est attardé, d'emblée, sur le domaine du saut d'obstacles, notamment le Morocco Royal Tour (MRT), organisé sur trois entités prestigieuses (Tétouan, Rabat et El-Jadida). Ont été également évoqués dans ce rapport les concours de dressage (8 concours nationaux), les compétitions d'endurance (10 concours nationaux) et le domaine des arts équestres traditionnels, plus particulièrement la finale du Trophée Hassan II de Tbourida, qui a eu lieu après 21 concours régionaux et 3 interrégionaux.

Il a été également question dans le rapport moral des nouveautés de l'équipe nationale, notamment la désignation de Marcel Delestre comme entraîneur de l'équipe A et Thierry Klein son adjoint pour entraîner l'équipe B et les jeunes cavaliers, avant de passer en revue les résultats encourageants des cavaliers marocains (Abdelkébir Ouddar, Colman Samy, Khalid Khoumsi, Simara Alia et Rayan El Ouarzazi) lors des rendez-vous équestres internationaux.

La participation aux réunions de la FEI, le fonctionnement de l'administration fédérale et le domaine de Sidi Berni ont également été explicités dans ce rapport.

Quant au rapport financier, il a énuméré les faits marquants de l'exercice 2017, avant de mettre l'accent sur les comptes de la FRMSE au titre de l'exercice 2017 qui se sont élevés à 2.998.809,33 DHS (Résultat net de l'exercice) et 111.056.526,12 DHS (Total bilan), soit une baisse de 7,69 MDHS.

Ces comptes ont été principalement répartis entre, ressources de financement (66,36 MDHS), investissements (14,21 MDHS) et charges d'exploitation (62,56 MDHS).

Au cours de cette AGO, il a été procédé au renouvellement des membres du Comité directeur de la FRMSE.