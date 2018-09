Algérie: 3e Salon de la promotion immobilière et de l'aménagement urbain à Oran

Le salon ambitionne de devenir un carrefour pour les opérateurs économiques et les institutions nationales à la recherche de nouveaux challenges pour embellir la capitale de l'ouest algérien, qui accueillera en 2021 les Jeux Méditerranéens de 2021, et de décrocher un statut de métropole régionale.

S'agissant de la cible de cet évènement économique, Mme Allouche a expliqué que le salon vise deux catégories de la société : les cadres moyens, qui ne peuvent pas prétendre aux différentes formules de logement public, et une catégorie plus aisée, qui peut se permettre des habitations de haut standing.

Des promoteurs immobiliers, des institutions professionnelles, des bureaux d'architectes, des maitres d'ouvrages, des concepteurs, des investisseurs, des banques, et des associations actives dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, prennent ainsi part à ce salon a-t-elle précisé.

Ce salon qui se poursuivra jusqu'à samedi prochain, vise à réunir les différents acteurs et intervenants dans les secteurs de la promotion immobilière et de l'aménagement urbain, a indiqué la chargée de communication de cet évènement, Naima Allouche en marge de la cérémonie d'ouverture.

