Algérie: 185 cas de décès par noyade enregistrés durant la saison estivale 2018

Le même responsable s'est félicité, enfin, de la "coordination permanente" entre les services de la Protection civile, de la GN et de la DGSN concernant, notamment, les interventions et activités de sensibilisation.

Les services de la PC ont enregistré, par ailleurs, "17 accidents (4 décès et 13 blessés) causés par les engins nautiques tels que les jet-skis" et effectué 76095 interventions au niveau des plages ayant permis de sauver 50424 personnes de la noyade.

M. Lalaoui a fait savoir, dans ce cadre, que sur les "38 cas de décès enregistrés au niveau des plages autorisées à la baignade, 13 l'ont été en dehors des horaires de surveillance", en sus de "50 cas enregistrés au niveau des plages interdites à la baignade et 97 autres cas au niveau des oueds, barrages et plans d'eau".

"Sur les 185 cas de décès par noyade, 160 ont été enregistrés en raison du non-respect des mesures de sécurité", a précisé le directeur de l'organisation et de la coordination des opérations d'urgence à la DGPC, le colonel Lalaoui Fouad lors d'une conférence de presse conjointe avec les responsables du commandement de la Gendarmerie Nationale (GN) et la direction générale de Sureté nationale (DGSN) consacrée à la présentation du bilan de la saison estivale 2018.

