Maroc: Le 6ème Festival international du conte et des ARTs populaires à Zagora

La 6è édition du Festival international du conte et des arts populaires, organisée par le Centre "Al Kassabah" pour la culture et les arts, aura lieu du 11 au 15 octobre prochain à Zagora.

Initiée en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, le conseil de la région de Drâa-Tafilalet et le conseil provincial de Zagora, cette édition, qui verra la participation d'une élite parmi les conteurs marocains et étrangers, sera marquée par l'organisation de spectacles individuels et collectifs de l'art du conte et des arts populaires authentiques, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le programme de cette manifestation culturelle prévoit aussi la présentation par des troupes du Maroc, de l'Egypte, de la Tunisie, de la France, de l'Inde et de la Russie, de pièces de théâtre dans la Maison de la culture de Zagora, les places de la ville et dans certaines communes rurales, ajoute la même source.

D'après les organisateurs, ce festival intervient en réponse à l'appel pressant pour la documentation et l'archivage du patrimoine immatériel au niveau de la région de Drâa et l'enrichissement de son capital documentaire, ainsi que pour la contribution à la valorisation du patrimoine artistique et culturel de la région, riche par la diversité de son art populaire authentique.

Cette édition prévoit, en outre, des hommages qui seront rendus à des figures locales de l'art populaire et à des conteurs du Maroc, d'Espagne, d'Italie et de France.