Algérie: Handicapés - Les conditions de création d'établissements privés bientôt fixées par décret

Alger — Un décret exécutif fixant les conditions de création des établissements privés d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux, sera prochainement publié au journal officiel, a annoncé mercredi à Alger, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia.

"Un projet de décret exécutif ayant pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux, a été signé et est en phase de publication", a précisé la ministre dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre nationale des cadres du secteur.

Lire aussi: Personnes aux besoins spécifiques-accessibilité: sensibilisation des acteurs et aménagement des structures

Mme Eddalia a souligné que ce décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des pouvoirs publics visant , d'une part, "à promouvoir et à développer l'investissement privé dans le domaine de la prise en charge sociale et, d'autre part, à répondre à la demande croissante" des parents dans ce domaine et permettra la création des postes d'emploi aux jeunes diplômés, notamment, en psychologie, sociologie et médecine.

Elle a souligné que le décret vient en application des dispositions de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Evoquant les mesures de prise en charge des personnes handicapées, la ministre a indiqué que le nombre de personnes détentrices de la carte pour handicapé a atteint 937.497 personnes en 2018, dont 268.197 sont bénéficiaires de la couverture sociale.

Lire aussi: Handicapés: appel à une action coordonnée entre tous les acteurs pour promouvoir les conditions de prise en charge

Par ailleurs, elle a révélé que le nombre cumulé des personnes démunis non assurés sociaux ayant un revenu inférieur ou égal à 6.000 DA pris en charge par le secteur, a atteint 108.397 personnes durant la période allant de 2001 à 2018, ajoutant dans ce sens que 1.155 cartes pour personnes démunies ont été délivrées à cette catégorie de population en 2018, leur permettant ainsi de bénéficier de médicaments.

Dans un autre contexte, la ministre a indiqué que le secteur a enregistré, près d'1 million de personnes bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) à l'échelle nationale.

Elle a également relevé que le nombre cumulé des bénéficiaires du dispositif d'insertion sociale des jeunes diplômés a dépassé 26.700 personnes en 2018 et que le nombre cumulé de bénéficiaires du dispositif d'activités d'insertion sociale (DAIS) a atteint 896.289 personnes.