Algérie: Ligue 2 Mobilis (8e j) - Deux derbies et un choc ASO Chlef-JSM Béjaïa à l'affiche

Les autres matchs inscrits au programme de 8e journée sont Amel Boussaâda - JSM Skikda, US Biskra - MC Saïda et USM Annaba - ES Mostaganem.

Le fait de recevoir le nouveau promu, NC Magra, représente peut-être l'occasion idéale pour les Blidéens de remporter leur premier succès de la saison, et se relancer ainsi dans la course au maintien.

En effet, si le WAT (2e) joue avec l'ambition de recoller au leader chélifien qui le devance actuellement de deux points au classement général, les Harrachis et les Koubéens, respectivement derniers et avant-derniers, chercheront à s'éloigner de la zone rouge et surtout enregistré le premier succès de la saison.

Alger — Les derbies WA Tlemcen - RC Relizane et RC Kouba - USM El Harrach seront à l'affiche de la 8e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue ce week-end, et qui sera marquée également par d'autres duels au sommet, notamment, ASO Chlef - JSM Béjaïa, entre le leader qui reçoit le 12e.

