Algérie: Trois casemates pour groupes terroristes détruites à Tipaza (MDN)

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a détruit mardi à Tipaza trois (03) casemates pour groupes terroristes, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Tipaza/1ère Région militaire (RM), un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 25 septembre 2018, trois (03) casemates pour groupes terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l'ANP a arrêté, à El Oued/4ème RM, un contrebandier à bord d'un camion chargé de (31,36) quintaux de feuilles de tabac", ajoute le communiqué du MDN.

D'autre part, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Djelfa/1ère RM, deux (02) individus en leur possession deux (02) fusils de chasse, et arrêté également trois (03) narcotrafiquants et saisi 5.621 comprimés psychotropes à Guelma et Oum El Bouaghi/5ème RM".