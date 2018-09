Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité à l'Est - Le Premier ministre remobilise les troupes à Fada N'Gourma

Pour lui, il y a de quoi être optimiste. « Lors du Conseil supérieur de la défense nationale, le président du Faso a donné des instructions fermes afin que toutes les mesures soient prises pour rétablir l'ordre et la stabilité au Burkina Faso », a-t-il rappelé. Le courage, la solidarité et la proximité avec les populations sont quelques valeurs qu'il a préconisées à l'ensemble des troupes.

Au sortir du tête-à-tête, le chef du gouvernement a dit être venu témoigner la reconnaissance et le soutien du gouvernement pour le sacrifice consenti par les Forces de défense et de sécurité (FDS). « Le comportement des hommes au combat fait la fierté de notre armée et de toute la nation. Nous pleurons chaque fois que nous perdons un soldat, mais nous sommes convaincus que tous ensemble, unis, nous vaincrons l'ennemi quelle que soit sa force », a-t-il déclaré.

