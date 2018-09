Burkina Faso: Eddie Komboïgo, président du CDP - "Nous allons faire une marche républicaine et pacifique"

interview

Il est convaincu que l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) qu'il préside, a été et demeure la première force politique au Burkina Faso. Eddie Komboïgo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a accordé une interview à Sidwaya, où il évoque la future marche-meeting de l'opposition, la vie de son parti et l'actualité nationale.

Sidwaya(S.) : L'opposition politique organise une marche-meeting le 29 septembre 2018. Elle disait au départ vouloir dénoncer la malgouvernance du pays, mais on a l'impression que la question de l'insécurité a pris le dessus...

Eddie Komboïgo (E.K.) : L'opposition politique a initié la marche-meeting, parce que nous voulons bander les muscles pour nous faire entendre enfin. Depuis un certain temps, les populations commencent à désespérer du nouveau régime qui s'est installé. Nous leur avons donné le temps de déployer leur programme, mais depuis deux, voire trois ans, nous ne voyons rien venir. Après avoir porté nos critiques et observations, nous avons l'impression que c'est un langage de sourd avec le gouvernement. C'est donc une marche des forces vives patriotiques, républicaine et pacifique, qui va interpeller le gouvernement sur un certain nombre de maux et de malgouvernance sur les plans politique, économique et social. Il n'y a pas de raison de penser que la marche se fait simplement pour des raisons de sécurité. C'est dommage et je m'incline sur la mémoire de tous ces soldats, qui tombent chaque jour pour que des Burkinabè puissent vivre en paix.

S. : N'y a-t-il pas un agenda caché derrière cette marche ?

E.K. : Notre Constitution est claire. Nous ne sommes pas des putschistes ni des insurgés. La prise du pouvoir par la force amènera notre pays à reculer davantage. Nous allons faire une marche républicaine et pacifique pour interpeller le gouvernement. Le CDP n'entend conquérir le pouvoir que par les urnes et n'a aucune ambition cachée. Nous sommes un parti responsable qui s'organise. Il ne s'agit pas de prendre un pouvoir pour prendre un pouvoir mais être prêt pour gouverner. Vous voyez que ceux qui se sont précipités à renverser un gouvernement pour le remplacer par un autre régime ne s'en sortent pas. Ils ont mis notre pays à genoux sur tous les plans.

S. : Des voix se lèvent pour accuser le CDP d'être derrière les attaques terroristes, qui ont débuté après le départ du président Compaoré. Qu'en est-il ?

E.K. : Ni le CDP, ni son président ne sont ni de près ni de loin mêlés à ce qui se passe. Le CDP condamne avec la dernière énergie les attaques djihadistes ou le grand banditisme. Il n'est pas concevable que dans un pays démocratique, un Burkinabè puisse prendre une arme contre son frère pour quelle que raison que ce soit. Si des gens utilisent cela pour justifier leurs lacunes de gouvernance, on les comprend mais les Burkinabè sont suffisamment mûrs pour comprendre, que le CDP n'a rien avoir avec ces attaques. Lorsque le président Blaise Compaoré était au Burkina Faso, il y avait un problème d'insécurité : le grand banditisme. Mais tout dépend de la manière dont on gère.

Lorsqu'on remplace un régime par un autre, il faut déployer sa politique de gestion de la sécurité. On nous a accusés d'avoir prétendu que pour que la sécurité revienne, il faut voter le CDP. Notre parti a un programme, qui contient les aspects politiques, économiques et sociaux. Dans les aspects politiques, il y a la sécurité et nous disons qu'elle est à la base de tout développement d'un pays. Nous avons dit que pour résoudre définitivement l'insécurité, il faut conjuguer quatre choses : une armée forte, bien équipée et dissuasive, de bons services de renseignements préventifs, une diplomatie dynamique qui puisse s'inspirer des expériences des autres pays de la sous-région et à l'international et enfin, la relance de l'économie pour donner de l'emploi aux jeunes. C'est la conjugaison de ces quatre éléments, que le CDP propose aux Burkinabè pour taire les armes si on le vote.

S : Au regard de la situation sécuritaire actuelle, est-il opportun d'organiser une marche comme le projette l'opposition ?

E.K. : L'une des raisons de la marche, c'est l'insécurité, en plus de la malgouvernance, le népotisme, la corruption, l'incapacité des gouvernants à mobiliser des ressources pour financer des investissements structurants. D'aucuns diront que ce n'est pas la peine de marcher, parce qu'il y a l'insécurité. Au Mali et au Niger, il y a l'insécurité mais il y a des marches pacifiques de protestation. Il appartient au gouvernement qui a donné l'autorisation de la marche, de s'organiser. Cela veut dire qu'il a pris les dispositions pour que cette marche soit sécurisée.

S. : Concernant la vie de votre parti, il se susurre que Kadré Désiré Ouédraogo envisage une candidature à la présidentielle de 2020. Est-ce une réalité ?

E.K. : Je n'en ai pas entendu parler. Dans tous les cas, chez nous au CDP, tout le monde connaît le processus de désignation du candidat du parti et ce processus sera respecté en 2020.

S. : Vous prévoyez une tournée nationale. A quoi répond cette activité?

E.K : Nous avons eu un mandat du 7e congrès du CDP, de reconstruire un parti fort et conquérant. Cela suppose une organisation et le CDP est en train de revoir l'ensemble de ses structures. Au niveau supérieur, nous sommes en train de refaire le Bureau politique national et nous espérons finir en octobre. Nous sommes également en train de recomposer le Haut conseil. De la même manière, l'ensemble des sections et sous-sections seront évaluées et là où il faut changer, nous changerons, en accord avec les structures et militants de base. Il ne s'agira pas pour Eddie Komboïgo d'aller imposer qui que ce soit, mais de permettre aux militants de choisir les bons hommes pour gagner les élections en 2020. Quant à la tournée, le programme est en élaboration. Quand il sera prêt, la presse sera informée.

S. : Etes-vous d'accord avec ceux qui estiment qu'il est préférable d'adopter la nouvelle Constitution par voie parlementaire au lieu du référendum ?

E.K. : Nous ne comprenons pas où on nous amène avec ces élections à venir. Si on a 30 milliards de francs CFA pour faire un référendum et que l'idée est réellement de réduire les coûts, je n'en vois pas la nécessité. Cherchons donc la voie de l'adopter de manière consensuelle à moindre coût. Mais le vrai problème, c'est que la commission de rédaction de la nouvelle Constitution a précisé qu'elle ne peut être adoptée que par référendum. Le président Kaboré n'a pas d'autre choix que d'aller au référendum. Je crois qu'il y a nécessité, plus qu'urgence, que la majorité s'asseye autour de la même table que l'opposition pour retoucher le projet de réforme constitutionnel parce que gouverner, c'est également rechercher le consensus.

S. : Quelle appréciation faites-vous de l'adoption du nouveau Code électoral ?

E.K. : Je suis très peiné de voir, que malgré nos observations, le Code électoral a été voté aux forceps et ne répond pas aux attentes des Burkinabè. Je crains fort que ce code n'installe des conflits pré ou post électoraux. Le président a invité l'opposition pour requérir son avis sur l'avant-projet. Nous lui avons répondu par écrit, pour relever les articles querellés. Il a également écouté la majorité et a souhaité que l'on se retrouve pour parler. Nos deux seuls points qui ont été pris en compte, sont l'intégration du passeport comme document de votation et la suppression de la « Loi Chériff ».

Sur l'utilisation du fichier de l'ONI en lieu et place de celui de la CENI, le pays a reculé de près de deux décennies et cela n'est pas acceptable. Quant au point sur le nombre de votants par bureau de vote, il est passé de 500 à 800 personnes, alors qu'en 12 heures (6h à 18h), 800 personnes ne peuvent pas tous voter même si chaque personne ne prend qu'une seule minute. Ensuite, on permet aux Burkinabè de l'étranger de voter, mais seulement dans les ambassades et consulats au lieu des autres lieux qu'on pouvait désigner en accord avec le pays- hôte comme les autres Etats le font chez nous. En Côte d'Ivoire par exemple, nous avons une ambassade et trois consulats. Si vous mettez 10 bureaux de vote dans chacune des localités, vous n'aurez que 32 000 votes sur un potentiel de 2 millions d'électeurs. Enfin, il y a les documents de votation, dont la carte consulaire biométrique, plus sécurisée que la CNIB et servant à identifier les Burkinabè en Côte d'Ivoire, qui a été supprimée.