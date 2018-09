Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «La Marine Protected Area entourant les Chagos sera maintenue»

Maurice s'engage à protéger la réserve marine entourant les Chagos une fois que sa souveraineté sera effective sur l'archipel. Déclaration du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui est intervenu dans la soirée du mercredi 26 septembre, lors du Global Business Forum organisé par Bloomberg.

Pravind Jugnauth, en déplacement à New York en marge de la 73e assemblée générale des Nations unies, est revenu sur la création, en 2010, de cette zone de conservation marine par les Britanniques. «The underlying motive of this measure, far from the protection of the environment, has clearly been to prevent the resettlement of Mauritians, especially those who have been forcibly removed from this part of Mauritius territory.»

Sur le theme «Building resilient economies and preserving marine ecosystems in coastal nations», Pravind Jugnauth s'est également appesanti sur les intiatives de son gouvernement afin de préserver l'écosystème marin entourant Maurice. L'une des mesures prises, dit-il, est l'interdiction de l'utilisation du sac en plastique en 2016, première cause de pollution des océans.

Des «marine protected areas», des parcs marins et des réserves de pêche ont été créés ces 20 dernières années, démontrant la volonté de Maurice de protéger l'environnement, selon le chef du gouvernement. Et d'ajouter que Maurice est confiant de pouvoir atteindre l'objectif 5 des Sustainable Development Goals 14 d'ici à 2020.

Néanmoins, le gouvernement va exploiter les opportunités de la zone économique exclusive, d'une superficie de plus de 2 millions de km2, avec la mise sur pied du ministère de l'Économie océanique. Il a ainsi fait part des perspectives de développement dans la pêche, l'aquaculture et la biotechnologie marine.

Autre sujet de préoccupation pour le pays, les calamités naturelles. «Maurice de plus en plus affecté par les 'flash floods'», explique Pravind Jugnauth, qui se félicite toutefois des mécanismes mis en place. Un système d'alerte relativement efficace a contribué à un «near zero life loss» pendant les catastrophes naturelles.