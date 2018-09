Burkina Faso: Usine Faso Fani - Le président Kaboré promet la réouverture en 2019

Arrivé hier, mercredi 26 septembre 2018 à Koudougou pour la première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT), le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a échangé dans l'après-midi avec les forces vives de la région du Centre-Ouest à son pied- à- terre. Il a annoncé la réouverture de l'usine Faso Fani en 2019.

Après des bains de foule à Kokologho, Poa et Ramongo, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Ouest, dans l'après-midi du mercredi 26 septembre 2018 à son pied-à-terre à Koudougou. Avant, une minute de silence a été observée à la mémoire des « huit soldats » fauchés mortellement par une mine artisanale dans le Soum, puis les forces vives de la région se sont prononcées sans langue de bois, sur la situation du pays.

Si pour les uns, le chef de l'Etat a mené de multiples actions pour le développement du Burkina Faso, pour les autres, des contraintes majeures notamment le mauvais état des routes, l'insuffisance d'écoles et de centres de santé, l'absence d'un service de radiologie et d'une banque de sang au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo demeurent.

L'engloutissement des terres cultivables et des routes par les eaux du barrage de Soum dans le Boulkiemdé et la lourdeur des mécanismes d'accès des femmes et des jeunes aux fonds d'appui mis en place sont également, entre autres, des difficultés relevées par les populations du Centre-Ouest.

Au titre des doléances, elles ont demandé la réouverture de l'usine Faso Fani, l'érection de plusieurs Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) en CMA pour une meilleure prise en charge des malades, l'installation d'un détachement militaire à Léo, ville frontalière avec le Ghana, la réhabilitation des routes, du lycée provincial de Réo et la construction d'un lycée professionnel à Ramongo.

En outre, les fils et filles de la région ont sollicité auprès du président du Faso, un stade et un village artisanal pour la cité du Cavalier rouge, la dotation de l'Université Norbert- Zongo en infrastructures, matériels et moyens financiers conséquents, l'aménagement des terres afin d'accroître la productivité agricole.

Bientôt du nouveau bitume entre Sakoinsé et Koudougou

En réponse à ce chapelet de doléances, le président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé la réouverture de l'usine Faso Fani en 2019. « S'agissant des problèmes évoqués sur le barrage de Soum par plusieurs participants, des dispositions seront prises pour le cas des personnes déplacées en attendant qu'elles aient des terres aménagées pour cultiver », a-t-il rassuré.

Quant aux difficultés soulignées dans les domaines de la santé et l'éducation, il a soutenu que son gouvernement prendra des mesures idoines après l'analyse des situations. Mais d'ores et déjà, il a assuré qu'un conseil de ministres a entériné la réhabilitation des écoles en mauvais état.

Enfin, sur les questions d'infrastructures routières, le chef de l'Etat a indiqué que tout ce qui peut être fait le sera. « Les appels d'offre ont été lancés pour la reprise de la voie Sakoinsé-Koudougou », a-t-il dévoilé suscitant un tonnerre d'applaudissements.

Tirant leçons du passé, Il a annoncé aux jeunes et aux femmes que les crédits ont été revus à la hausse. Le président du Faso a aussi insisté que son gouvernement ne ménage aucun effort pour venir à bout du terrorisme même s'il reconnaît que c'est un combat de longue haleine.

Pour Franceline Sana/Yaméogo, une ressortissante de la région, les réponses données par le Président augurent de lendemains meilleurs. « Nous souhaitons que ces rencontres se multiplient afin de briser le mythe entre les autorités et la base », a-t-elle émis comme voeu.

Dans la même lancée, la députée Juliette Bonkoungou a soutenu que « l'expérience de démocratie directe » à laquelle s'est soumis le chef de l'Etat peut porter des fruits « très intéressants » .