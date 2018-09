Madagascar: BMOI - Vers une intégration dans un groupe à forte expansion

La BMOI figure parmi les plus grands réseaux bancaires à Madagascar.

La BMOI Madagascar est en passe de renforcer sa position dans le secteur banquier malgache et niveau régional et mondial. On annonce en effet une possible intégration de la BMOI au sein d'un réseau international qui dispose d'une assise forte et stratégique en Afrique. Il s'agit en l'occurrence du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) qui, dans le cadre de sa stratégie d'expansion au Maghreb et en Afrique subsaharienne est actuellement entré en négociations exclusives avec le groupe français BCPE (maison mère de la BMO pour l'acquisition de ses participations dans quatre banques en Afrique. A savoir, la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), la Banque Centrale Internationale (BCI) en République Démocratique du Congo, la Banque Tuniso-koweitienne (BTK) et enfin la Banque Malgache de l'Océan Indien (BMOI). Grâce à cette reprise dont les négociations sont actuellement en cours, la BMOI intégrera donc un réseau très performant. En effet, avec 1.886 collaborateurs, ces quatre banques disposent de 117 agences et centres d'affaires, et ont réalisé, fin 2017, un PNB agrégé d'environ 2 milliards de dirhams.

En tout cas, cette offre, qui fait suite à l'annonce en février 2018 de l'acquisition de la Banque des Mascareignes basée à l'Ile Maurice, permettrait au groupe BCP d'accélérer de manière significative son développement en élargissant sa couverture géographique dans 17 pays en Afrique. Elle s'inscrit dans la continuité de la vision stratégique définie pour l'international qui vise à construire le premier groupe bancaire du continent, solidaire et à fort ancrage local. Elle permettrait aux banques concernées de s'adosser à un partenaire financier et industriel disposant d'une solide expérience dans le domaine bancaire, et en mesure de développer davantage leurs activités. Un bel avenir, en somme pour la BMOI.