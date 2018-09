Gabon: Port Gentil - Le "PDG" se déploie au 1er arrondissement

P.H.A a appelé à la mobilisation sans distinction d'ethnies. S'adressant aux jeunes de sa circonscription, il a pris l'engagement d'initier des projets novateurs de lutte contre le chômage et la pauvreté. Il a dit compter sur la gente féminine et une jeunesse combattante. Pour cette tournée de séduction de l'électorat, les champions du parti au pouvoir ont rencontre les habitants des quartiers Littoral, Fort de l'eau et le Cap Lopez.

Mercredi 26 septembre, les candidats aux élections législatives et locales se sont déployés dans le 1er arrondissement. Pascal Houagni Ambouroué, candidat du Parti démocratique gabonais aux législatives d'octobre et Richard Sylong député sortant du même arrondissement conduisant la liste dudit parti pour les locales ont effectué une mémorable avec la présentation des colistiers ainsi que la suppléante de P.H.A, Marie Stéphanie Inguiessi, par ailleurs, Fédérale communale du PDG à Port Gentil.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.