Burkina Faso: Situation sociopolitique - L'ADF/RDA déplore l'absence de mesures fortes

Sur la situation sécuritaire, le parti de l'éléphant regrette également que les autorités n'aient pas su trouver les réponses justes. Face à la récurrence et à la progression spatiale inquiétante des attaques, a indiqué Mme Drabo, les mesures « apparentes » prises par le gouvernement « ne sont que » le renforcement de la protection des casernes et des autres points sensibles militaires.

La 3e vice-présidente de l'ADF/RDA, Joséphine Drabo, a déploré l'absence de mesures fortes, de sorte à rassurer les populations face à la vie chère, à l'insécurité grandissante, à la famine et au chômage des jeunes et des femmes, après plus de deux ans et demi de gestion du pouvoir par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et ses alliés.

La situation sociopolitique et sécuritaire au Burkina Faso préoccupe l'Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA). Le parti s'est prononcé sur la question, le mercredi dernier, dans la capitale burkinabè au cours d'une conférence de presse.

La situation sociopolitique et sécuritaire, la marche-meeting de l'opposition du 29 septembre 2018 et la prochaine rentrée politique du parti ont été les différents centres d'intérêt.

