Madagascar: Rugby / Gold Top 20 - Vingt équipes pour une couronneSerge Rasanda

Le championnat national change de formule. L'habituel championnat de Madagascar depuis long temps baptisé Top 8 est devenu cette saison « Gold Top 20 ».

Le sommet changera aussi de site de compétition et débutera ce samedi au stade d'Alarobia. Cette compétition nationale réalisée grâce au partenariat entre Malagasy Rugby et la marque Gold depuis 2013, ne prendra fin qu'en janvier 2019.

À partir de ce week-end, les vingt meilleures équipes du pays dont deux des régions de Boeny et d'Atsinanana, s'affronteront en quête du titre national. Le tirage au sort et la répartition de groupes se sont faits durant la conférence de presse de ce mardi.

Ainsi US Ankadifotsy se trouve en tête du groupe A avec l'USCAR, VTM Antsalovana, XV FA Ampasika et ASA Ambohimanarina. La poule B est pour sa part composée de STM en tête de liste avec TFA Anatihazo, US Ikopa, SCB Besarety et FBM Bemasoandro.

Le club tenant du titre FT Manjakaray a été tiré en tête de la poule C en compagnie de JSTA Ambondrona, 3F5 Amboditsiry, XV Avenirs Andohatapenaka et la sélection de Boeny. Et le groupe D est constitué de Cosfa, 3FB, UIRC, FTA Andavamanba et la formation d'Atsinanana.

Depuis cinq ans, la Fédération et Star œuvrent ainsi pour la promotion et la vulgarisation de la discipline, partageant les mêmes ambitions et les valeurs que sont la force, la virilité et la puissance.

En tant que partenaire privilégié de la Fédération malgache de rugby et des amateurs du ballon ovale en général, Gold appuie cette instance nationale sous différentes formes, dont une contribution financière, ainsi que la prise en charge de plusieurs coûts liés à la compétition et les besoins en rafraîchissement. La marque offrira également les trophées pour l'équipe gagnante, la vice-championne, le meilleur joueur et le meilleur marqueur du championnat.