Madagascar: Taekwondo - Rivo Rakotobe promu 4e dan kukkiwon

Sur la scène internationale, il avait ravi la médaille de bronze de l'Open International d'Afrique du Sud en 2001, été médaillé de bronze au championnat d'Afrique 2005, demi-finaliste au tournoi international technique de Paris 2008 en poomsae, double médaillé d'or de l'Open Clos Taureau à Nantes en kyeurogi en 2009 et 2011, catégorie -57kg. En tant que technicien, il a été nommé entraîneur national lors de la coupe de l'océan Indien à la Réunion en 2004, des jeux des Îles en 2007 et du championnat d'Afrique 2012 sur le sol malgache.

« J'ai beaucoup investi pour le taekwondo malgache et je vais continuer dans ce sens en partageant mes acquis... Justement, en vue du deuxième championnat de Madagascar prévu les 26 et 27 octobre, je vais diriger une formation pour les maîtres de salle et arbitres les 7 et 14 octobre », a avancé ce technicien fraîchement promu. Comme cursus, il a commencé à pratiquer le taekwondo en 1993 et est titulaire de trois titres de champion national.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.