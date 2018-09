Ile Maurice: Port-Louis - Une opération «crackdown» débouche sur huit arrestations

Archaïque, arbitraire et anticonstitutionnelle. C'est ainsi que les 5 juges de la Cour suprême de l'Inde ont… Plus »

L'opération, menée avec la collaboration de plusieurs unités de police, a débuté à trois heures, mardi matin, à Roche-Bois. Louis David Selmour, recherché depuis le vendredi 21 septembre pour vol de bijoux et de moto, a été cueilli à son domicile. Il a balancé le nom de James Kendy Jean, son complice avec qui il aurait commis plusieurs vols dans le Nord. Ce dernier a été arrêté à son domicile à Roche-Bois. Jean Michael Laplanche a, lui, été appréhendé à Batterie-Cassée. Il est accusé d'avoir agressé deux hommes avec un sabre avant de s'enfuir avec une chaîne en or.

Ils étaient recherchés depuis plusieurs jours. Et lors d'une opération crackdown, mardi 25 septembre, mardi 25 septembre, la police a pu mettre la main sur huit suspects. Ils ont subi un interrogatoire et ont tous avoué leurs délits avant d'être placé en cellule. Ils ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis où leurs demandes respectives de remise en liberté ont été rejetées.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.