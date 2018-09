Ile Maurice: Réforme électorale - Embarras et mécontentement au sein de la majorité

Archaïque, arbitraire et anticonstitutionnelle. C'est ainsi que les 5 juges de la Cour suprême de l'Inde ont… Plus »

Il s'avère que l'affaire non seulement embarrasse mais mécontente certains qui ont été laissés sur la touche lors des discussions préalables. «C'est une humiliation ! Comment se fait-il que Paul Bérenger était au courant des propositions avant la majorité ?» lâche un député du MSM qui regrette que les membres du parti n'aient pas eu voix au chapitre. «Éna boukou ki pa dakor mé per pou kozé», confie-t-il.

Anwar Husnoo faisait, en effet, partie de ceux qui avaient pris position contre le projet de révision du BLS en 2012. La plateforme en faveur du BLS, comprenant des parlementaires du gouvernement et de l'opposition, était composée de Reza Issack, Showkutally Soodhun, Yousuf Mohamed, Reza Uteem, Cehl Meeah, Sidick Chady et Raouf Bundhun, entre autres. Pour cette plateforme, «le BLS a toujours été "un acquis" qui garantit la représentativité des minorités du pays, dont la communauté musulmane».

L'abolition du Best Loser System (BLS) et l'inclusion de la dose de proportionnelle sont parmi les mesures les plus contestées. Si certains au sein de la majorité acceptent de parler, sous le couvert de l'anonymat, d'autres affirment ne pas avoir d'opinion sur la question.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.