Madagascar: Mahazoarivo - Le nouvel ambassadeur de l'UE chez le Premier ministre

L'Ambassadeur de l'Union européenne nouvellement nommé à Madagascar, SEM Giovanni Di Girolamo, a été reçu ce jour par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Ntsay Christian.

Cette première visite a permis à l'Ambassadeur de rappeler l'importance des relations entre Madagascar et l'Union européenne qui se traduit par l'octroi des aides à la population malgache à travers divers programmes. En ce qui concerne le processus électoral, l'Union européenne a déployé une mission d'observation électorale à titre de contribution à la vérification des procédures et des normes électorales répondant à l'exigence d'un pays démocratique comme Madagascar. Il s'agit d'un objectif qu'elle a fixé, répondant à la priorité du Gouvernement malgache de tenir une élection crédible, transparente et acceptée par tous.

1000 tonnes de riz. Dans le cadre du raffermissement de la relation bilatérale entre Madagascar et l'Inde, et tel qu'annoncé par le Président Indien lors de sa visite à Madagascar au mois de mars dernier, le gouvernement indien, représenté par son ambassadeur, SEM Subir Dutta, a procédé à la remise officielle de 1.000 tonnes de riz et de médicaments d'une valeur approximative de 1,5 million de dollars, au siège du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, à Antanimora. Cette cérémonie a vu également la présence du Premier ministre.