Sénégal: IEM à Dakar - Rajoelina reçu par Macky Sall

Après son périple dans la capitale française, le candidat du « Tanora malaGasy Vonona » (TGV), Andry Rajoelina a poursuivi son déplacement dans le Continent africain. Un voyage rentrant dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » (IEM).

Conscient de l'engagement qu'il a signé envers le peuple malgache, l'ancien président de la Transition a choisi de faire le voyage pour s'imprégner du modèle de développement opéré dans certains pays africains. Aussi, le 20 septembre dernier, Andry Rajoelina a-t-il rencontré le président ghanéen, Nana Akoufo-Addo. Le Ghana a opté pour un développement endogène axé sur la priorisation et la revalorisation des entreprises locales. Pendant près d'une heure d'entretien, les deux personnalités ont évoqué aussi la bonne gestion des ressources naturelles qui fait la force de l'économie ghanéenne.

Relation d'entente. Après le Ghana, Andry Rajoelina a poursuivi son voyage au Sénégal. La mission s'apparentait comme une visite officielle car il a été reçu officiellement par un protocole gouvernemental et une délégation ministérielle. Faut-il rappeler que l'ancien président de la Transition et le président sénégalais Macky Sall entretiennent une relation d'entente qui dure depuis une dizaine d'années. Il convient de rappeler que les deux personnalités se sont déjà rencontrées en 2012. Le 22 septembre dernier, Andry Rajoelina a effectué une descente au Pôle urbain de Diamniadio lors d'une visite dirigée par des représentants du gouvernement sénégalais et des membres du Comité de pilotage de cette nouvelle ville. L'objectif était pour le candidat du TGV, de constater de visu la réalisation de ce projet exemplaire dans le Continent africain, mis en œuvre depuis 4 ans et reflétant l'Emergence de l'Etat sénégalais.

Patriotisme. Cette visite qui s'est déroulée au Palais présidentiel de Dakar, au Sénégal, a surtout été marquée par la rencontre avec le président Macky Sall. Pendant 2 heures et 10 minutes, les deux personnalités ont évoqué entre autres, la politique de développement rapide et concrète menée par le président Macky Sall et son gouvernement depuis quatre ans. Désormais, le Sénégal est considéré comme un modèle de développement et de modernisation, non seulement en Afrique mais aussi dans le monde. A l'occasion, le président Andry Rajoelina n'a pas manqué de saluer le patriotisme et le sens du leadership exemplaire dont fait preuve le président Macky Sall.

Défis. « Nous avons les mêmes préoccupations, les mêmes défis car nos deux pays ont énormément de similarité dans leur histoire », a déclaré Andry Rajoelina tout en rappelant notamment l'indépendance de Madagascar et du Sénégal proclamée la même année, en 1960. Et lui de poursuivre qu' « à Madagascar, le développement tant attendu est encore loin d'être acquis. C'est pour cela que je suis venu ici aujourd'hui pour s'imprégner des expériences et des enseignements de la grande aventure du Plan Sénégal Émergent (PSE) ». Malgré la situation de pauvreté qui prévaut actuellement, Andry Rajoelina reste optimiste par rapport à l'avenir de la Grande Ile. Après son entrevue avec le président sénégalais, le candidat « numéro 13 » de déclarer : « Avec les projets engendrés par l'IEM, je sais et je suis convaincu que l'émergence rapide, stratégique et durable de Madagascar est possible ».