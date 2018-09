Madagascar: Hery Rasoamaromaka, le candidat du renouveau et du consensus

Il est le propriétaire des terrains synthétiques à Talatamaty et à Andohalo. Cette année, il a rencontré le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) lors de son séjour au Maroc au mois de février. Il a assisté à la finale de la CHAN et à l'Assemblée Générale Ordinaire de la CAF à Casablanca. Une expérience qui a permis au candidat de voir l'organisation des autres fédérations.

Il était le premier candidat à avoir déposé son dossier de candidature à la présidence de la FMF. Ce qui témoigne de sa volonté et de sa détermination. « Cette candidature a été mûrement réfléchie. J'ai été sollicité par les présidents des ligues dans cette course à la présidence de la FMF. Je suis le candidat du renouveau » a-t-il expliqué. Toujours dans les activités du football, il a beaucoup investi pour promouvoir cette discipline auprès des différentes localités.

Ayant baigné dans le monde du football depuis plusieurs années, Hery Rasoamaromaka a décidé de faire le saut. Il est le président des clubs Tana Formation et Boeny Formation, Hery Rasoamaromaka plus connu par son pseudo de « Hery Be » dispose de tous les atouts pour occuper le poste de président de la fédération malgache de football.

