Madagascar: Campagne électorale - Retour à la normalité

La manipulation peut pervertir l'opinion de citoyens peu avertis. Les chiffres qui peuvent être avancés seraient susceptibles d'influencer le choix des électeurs. On peut cependant se référer à cette réflexion d'un internaute : « Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ! J'ai forgé mon opinion et vous ne ferez pas vaciller mes convictions. »

On va donc revenir à une normalité qui arrange la classe politique. Les candidats s'étant préparés longtemps à l'avance et disposant de moyens importants sont décidés à imposer leur rythme dans la campagne présidentielle. Cette fois-ci, la force de conviction sera aussi importante que les shows électoraux. Néanmoins, on ne pourra pas mesurer véritablement leur véritable impact sur les électeurs. Notre démocratie est encore balbutiante.

La pression a été amicale. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a signifié l'inopportunité de la tenue de cette conférence organisée par le FES. L'équipe de conférenciers s'est donc contentée d'annoncer l'annulation du rendez-vous lors d'une conférence de presse. Elle a précisé simplement que ce sondage aurait pu éclairer l'opinion sur l'importance que l'on donnait à la notion de grands et de petits candidats. Dans cette optique, cela aurait pu changer la perception des électeurs à qui on a présenté des « pseudos favoris ». Le débat aurait pu être ouvert, mais il aurait bouleversé l'ordre établi.

