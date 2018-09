Madagascar: Football Analamanga - Levée de toutes les sanctions !

L'initiative est louable car le football malgache, grâce aux résultats des Barea, jouit actuellement d'une solide réputation et que dans cette saga, il est souhaitable que sa gestion arrive à lui emboîter le pas. Tôta est convaincu qu'en unissant les forces, l'aide au développement de la FIFA serait débloquée. Il suffirait qu'on arrive à parler le même langage et qu'on regarde dans la même direction. Espérons-le !

C'est ainsi qu'elle a opté, à l'unanimité, pour la levée de toutes les sanctions. « C'est une mesure nécessaire à la veille des élections au sein de la fédération pour que toutes les parties prenantes puissent œuvrer en toute sérénité et dans l'intérêt du football à Madagascar », explique le président Tôta Henintsoa Rakotoarimanana. Celui-ci d'ajouter, avec un ton très conciliant, que « le petit monde du football devrait en faire autant, notamment la fédération malgache et toutes les ligues, car nous avons besoin d'un climat d'apaisement avant d'ouvrir une nouvelle ère. » Et on le comprend.

