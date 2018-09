Madagascar: Concert - Quatuor Squad fêtera une année de scène

Quatuor Squad émeut à chacune de ses apparitions.

Cette année, l'ensemble Quatuor Squad, les célèbres violonistes malgaches issus du classique et qui se sont reconvertis dans le « cover », fête sa première année de scène. Un grand concert philarmonique avec des danseurs se prépare pour le 30 septembre prochain.

Version tropicalisée d'Ember Trio, les trois violonistes londoniens qui ont affolé le web en 2016, le Quatuor Squad fêtera en grande pompe son premier anniversaire cette année. Ravo Raboanarison au premier violon rappelle : « Nous avons débuté dans l'interprétation classique, nous avons commencé par un concert classique. On a essayé ensuite de nous adapter à notre époque ». Le premier concert du Cercle Germano-Malagasy (CGM) en mai 2017 a été le tournant pour le début de carrière de ce jeune groupe.

« A la fin du concert, nous avons interprété deux chansons. Une bande originale de « Game of Thrones » et une chanson de Rak Roots. Nous avons constaté que cela a surpris les gens, alors on a fait un premier essai à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Cela a marché et on a commencé à se lancer sur cette voie en appelant d'autres musiciens », ajoute Andry Robison au deuxième violon. Ainsi, du répertoire baroque, le quatuor a sauté des siècles pour s'installer dans la pop malgache et étrangère. Un petit virage facile à négocier sans doute, puisque le mouvement baroque est aussi connu pour ses « bouleversements ».

Des passionnés. Pour cet évènement du 30 septembre au Plaza Ampefiloha à partir de 15h. le quatuor va gâter ses fans avec un concert philarmonique. « Nous avons invité des chanteurs comme Rak Roots, Iary... », On met en évidence Hervais Mihamina Rabarison, celui qui joue l'alto. L'objectif est de proposer une musique pour tous les âges. Quatuor Squad, c'est avant tout une histoire de passion. Les membres de cet ensemble ne vivent pas de leur musique. Ils ont leurs emplois respectifs. C'est sans doute pour cette raison que le jeu de ces jeunes musiciens reflète l'insouciance et beaucoup de liberté dans les approches musicales.

Sans oublier que le quatuor a déjà une création, Ilay silako, « dont la composition a été créée par les violonistes et les textes intégrés par Rak Roots », souligne Kiady Rakotomalala, le violoncelliste. Quatuor Squad promet plusieurs évènements cette année, notamment des concerts qui seront sous les auspices de la société de téléphonie Airtel. « Nous avons toujours soutenu les artistes pour promouvoir le talent de la jeunesse malgache », fait savoir Julie Raharilalao, directeur marketing de l'entreprise.