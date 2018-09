Madagascar: Sénat - Rakotoarisoa Bakonirainy remplace Zo Rakotoseheno

« Kiantrano an-trano » . La nomination de Rakotoarisoa Bakonirainy au poste de Sénateur de Madagascar provoque également la consternation au sein des observateurs. Cette Dame de compagnie de Voahangy Rajaonarimampianina a été nommée le 6 septembre dernier pour remplacer feu Rakotoseheno Zo Andriambola. Le 11 août 2018, la Haute Cour Constitutionnelle a sorti l'arrêt n°06-HCC/AR portant constatation de vacance de siège du défunt Sénateur. La veille de sa démission donc, Hery Rajaonarimampianina a placé au Palais de Verre d'Anosikely une femme de confiance de son épouse Voahangy Rajaonarimampianina. D'ailleurs, selon nos sources, Rakotoarisoa Bakonirainy n'est autre que l'épouse d'un cousin de l'ex-Première Dame. Avec cette nomination au Sénat, le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » risque encore d'être accusée de népotisme et de clientélisme. D'autant plus que le « kiantrano an-trano » a toujours été une pratique courante depuis le début de la IVe République.

Flagrant. C'est le moins que l'on puisse dire de la dernière décision prise par le désormais ex-président de la République, Hery Rajaonarimampianina. En effet, avant de quitter le pouvoir le 7 septembre dernier, le candidat du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » a encore procédé à la nomination de nombreux postes de hauts emplois de l'Etat et des conseillers spéciaux auprès de la Présidence de la République. Parmi les nouveaux conseillers nouvellement nommés figure l'ancien ministre auprès de la Présidence de la République en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement, Benjamina Ramanantsoa, ainsi que trois autres membres du gouvernement pro-HVM.

