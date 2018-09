Madagascar: Jeux corporatifs d'Antananarivo - NSC en première ligne !

Les participants affluent aux inscriptions des Jeux Corporatifs d'Antananarivo, qui se dérouleront du 6 et 7 octobre prochain, au complexe sportif et culturel de la CNaPS à Vontovorona.

On notera la présence de « North & South Connections » (NSC), un fidèle parmi les fidèles de cet événement pour une raison simple : le plaisir de participer. C'est également le cas du tennisman Nary, de son vrai nom Andrianarijaona Razafindramboa, qui va s'aligner au tennis chez les plus de 45 ans et qui affirme avoir pris goût de retrouver cette surface rapide de Vontovorona. « Je ne joue pas pour gagner mais le fait de retrouver tous mes amis suffit à mon bonheur« , confie-t-il.

Pour cette année, NSC sera présent au foot à 7, au basket-ball, en belote, au tennis et à la pétanque.

NSC vient donc grossir les rangs de ceux qui sont déjà inscrits avec les deux équipes de la CNaPS, Midi Madagasikara, Vivetic, Filatex, SICMA et Air Madagascar ; auxquels on ajoute ceux qui ont manifesté leur intérêt, tels le Groupe Bolloré qui effectue ainsi son grand retour, LOXEA, Total, Sheritt Ambatovy, ARO, Auximad, Adema, E-Tech Consulting ; ainsi que les nouveaux venus dont Vitafoam et OMAPI.

Du beau monde finalement qui ira à Vontovorona pour la journée du samedi 6 octobre. Le défilé est prévu à 8h tandis que toutes les rencontres débuteront dès 9h pour se poursuivre sans interruption. Toutes les phases finales vont se tenir durant la matinée du dimanche 7 octobre pour prendre fin à 12h, et ce, par solidarité pour le football qui organise au cours de l'après-midi la Telma Coupe de Madagascar.

D'ici là, les inscriptions se poursuivent au siège de la Fédération Malgache de Football de 9h à 12h.