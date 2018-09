Madagascar: Secteur bancaire - SIPEM Banque étend ses activités

Une banque à part entière. La Société d'Investissement pour la Promotion des Entreprises à Madagascar (SIPEM) l'est désormais.

D'ailleurs, elle s'appelle actuellement SIPEM Banque. Les services offerts par SIPEM Banque ont été exposés hier lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au « Citizen » Isoraka. Ainsi, si avant les activités de SIPEM Banque étaient principalement focalisées sur l'octroi de crédit et de collecte de dépôts, elle met dorénavant à la disposition de toute sa clientèle, une panoplie de produits et de services bancaires. Outre ces services classiques, elle offre actuellement à ses clients, la banque à distance via l'E-banking, les chéquiers et les cartes bancaires, les opérations de virement, la réception des transferts d'argent internationaux, les opérations de change et le mobile banking.

Une aubaine en tout cas pour les clients qui peuvent désormais effectuer toutes les opérations bancaires courantes telles que les émissions de chèques et les virements, pour payer leurs fournisseurs et les tiers avec des moyens modernes de paiement. Ils peuvent également recevoir dans leurs comptes ouverts chez SIPEM tous les règlements reçus de leurs clients ou des tiers. L'utilisation des cartes bancaires facilitera bien évidemment les retraits d'argent. L' « Internet banking » permet également de gérer les comptes à distance. En somme, la SIPEM Banque diversifie actuellement ses offres et est ainsi ouverte à toutes les clientèles : PME, salariés du secteur public et du secteur privé, opérateurs économiques, simples particuliers. « SIPEM Banque est fière d'être la seule banque majoritairement détenue par des Malgaches et se veut être une banque moderne, créateur d'emplois et moteur du développement économique » a déclaré son D.G Rakotoarison Brillant. Elle ambitionne également de devenir une banque de référence en micro et méso finance.