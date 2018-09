Madagascar: A Madagascar, un sondage sur les élections empêché de publication

C'est ce qu'a expliqué Marcus Schneider, le représentant de la Friedrich Ebert lors d'une conférence de presse : « Dans cette notification officielle, le gouvernement exprime ses vives préoccupations quant à la publication des résultats. Ils mentionnent aussi le contexte électoral. Et je ne vais pas vous cacher que nous, nous n'avons pas les mêmes appréciations. Les sondages sont indispensables. Dans une démocratie, il est clair que c'est le peuple qui est souverain et les dirigeants sont les simples serviteurs de ce peuple, ce qui n'est peut-être pas toujours vécu de cette manière à Madagascar. Néanmoins, nous pensons que les arguments avancés par les autorités sont des arguments valables. Nous ne voulons pas contribuer à aggraver une tension qui peut-être est déjà latente. »

Polémique à Madagascar, après l'annulation de la publication d'un sondage sur les intentions de vote des électeurs à la présidentielle du 7 novembre. Mercredi 26 septembre, les autorités malgaches ont obtenu le retrait de cette enquête d'opinion. Le gouvernement malgache évoque « la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'Etat » comme motifs. Ce sondage devait être publié dans le magazine Politika et a finalement été retiré des pages de la revue.

