Afrique: Disparition d'un jeune arbitre sierra-léonais

"Nous aimerions exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille et à toute la famille du football en Sierra Leone», a déclaré Anthony Baffoe dans un message à la Fédération de football de ce pays.

"Nous avons appris avec consternation et une immense tristesse le décès soudain de M. Victor Foday Marah, ce jeune arbitre si prometteur. Il avait récemment suivi au Caire le cours pour les jeunes arbitres qui étaient identifiés comme doués d'un fort potentiel. Les responsables du stage avaient noté chez lui de grandes qualités, un énorme potentiel et le voyaient promis à un bel avenir d'arbitre".

Ce jeune homme de 27 ans, était l'un des plus doués de sa génération et semblait destiné à une belle carrière.

Marah s'est effondré sur le terrain alors qu'il dirigeait un match local le 25 septembre entre Kroobay Community et le Falcon 12 FC, à Kingtom, à l'ouest de Freetown. Il a été transporté à l'hôpital, où on n'a pu que constater son décès.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.