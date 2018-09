Guinée: Trouvez un avocat en Guinée grâce à monavocatsgn

Les équipes de RFI et de la FIDH sont en ce moment en Guinée pour présenter leur ouvrage… Plus »

Et nous construisons un service de consultation juridique en ligne disponible prochainement ; vous envoyez votre question à notre plateforme moyennant un forfait (paiement par orangemoney, MTN mobilemoney) très abordable négocié avec nos avocats qui vont répondre à votre question et vous transmettre la réponse et si vous souhaitez poursuivre ou confiez votre dossier, vous pourrez prendre un rende vous.

Une fois que vous avez trouvé l'avocat qu'il vous faut, vous gérez la relation directement avec lui. Vous avez la possibilité de le contacter par e-mail, et vous avez son numéro téléphone, son adresse et son année de prestation au barreau.

