Ile Maurice: Affaire Boskalis - La défense demande la présence du recording officer de l'ICAC

Le procès fleuve continue en cour intermédiaire. Alors que la défense insiste pour que l'enquêteur qui avait enregistré les dépositions de Siddick Chady vienne en cour pour être contre-interrogé, Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions, assisté de Me michel Ah Sen a objecté à cette demande. Les arguments dans le cadre de ce procès pour corruption ont été entendus ce jeudi 27 septembre, devant la magistrate Wendy Rangan.

Hier, le chef inspecteur Rughunundun, du Central Criminal Investigation Department (CCID), avait procédé à la lecture des trois dépositions de l'ancien président de la Mauritius Ports Authority. Or, dans les dépositions lues, Siddick Chady avait indiqué qu'il avait déjà répondu aux questions des enquêteurs de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). "I've given statement to ICAC in connection to what is known as Boskalis BV. I've nothing to add. I maintained all what I've said", avait-il dit dans sa déposition au CCID.

Me Said Toorbuth, qui représente l'accusé, a ainsi demandé que cette déposition à l'ICAC soit produite par un enquêteur de la commission anti-corruption au lieu du CCID. Demande contestée par la poursuite. "He is not the recording officer of that particular statement and we are not objecting to the admissibility of the statement."

L'avocat ajoute qu'il veut avoir l'occasion de contre-interroger l'enquêteur de l'ICAC. Me Ahmine a, pour sa part, insisté pour que le chef inspecteur Rughunundun du produise le statement.

La magistrate Rangan rendra une décision sur cette demande le 11 octobre.

Siddick Chady est poursuivi pour corruption et entente délictueuse. Avec Prakash Maunthrooa, ils sont accusés d'avoir obtenu des pots-de-vin afin de favoriser la firme Boskalis par rapport à un contrat pour le dragage du Canal anglais dans le port, en 2006.