Ile Maurice: Un père ne peut quitter Rodrigues alors que son bébé décède à Maurice

Joseph Stiwandy Clair a le cœur gros. Il n'a pas pu être aux côtés de sa femme, Marie-Céline, quand leur enfant de six jours est décédé dans un hôpital mauricien en juin, en raison d'un manque de place. Pour des raisons médicales, la jeune femme avait été rapatriée à Maurice où leur fille est née prématurément. «Je n'ai pas pu partir le même jour qu'elle, bien que j'avais un billet. Mais l'enfant est mort avant le jour de mon départ. Je me suis rendu à l'aéroport quand j'ai appris son décès, afin d'avoir une place en urgence. J'ai attendu jusqu'au dernier vol. Mais c'était peine perdue.»

