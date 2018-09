Tunisie: Un nouveau palier...

L'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) organise, les 20 et 21 octobre 2018 à Bizerte,… Plus »

Et on vous fait grâce du deux poids deux mesures dans les décisions administratives. Tout le monde en parle car il en sait quelque chose. Pour toutes ces raisons, il sera difficile au CAB de remporter le championnat ou la coupe.

De plus, les usines implantées dans la région qui empoisonnent la santé de la population n'accordent que de faibles subventions au club phare du Nord. Le CAB se trouve ainsi dans l'obligation de laisser filer ses meilleurs éléments vers des clubs huppés pour pouvoir survivre. Au fil du temps, l'encadrement en pâtit chaque début de saison, l'équipe nordiste est vidée de sa substance et doit par conséquent se reconstruire... Que de temps perdu !

S'il n'était question que de qualité de joueurs et de spectacle, le CAB aurait gagné plein de titres tout au long de son histoire. Il n'a rien à envier aux clubs qui remportent régulièrement le championnat ou la Coupe de Tunisie et qui participent aux compétitions continentales. Faut-il rappeler que les Cabistes ont offert au pays le premier titre africain. C'était en décembre de l'année 1988. A l'époque, on ne connaissait pas le non-amateurisme, ce mal qui ronge notre football.

