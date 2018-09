Tunisie: Cap sur l'innovation

Ce concours est orienté vers les détenteurs de projets technologiques qui apporteront des solutions nouvelles adéquates pour l'amélioration de la productivité dans le secteur agricole et de toute la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de l'exploitation agricole, de l'agriculteur lui-même, au consommateur, au marché par rapport à son environnement concurrentiel.

Trois prix seront ainsi décernés aux lauréats du concours. 15 candidats ont été déjà sélectionnés, lors de la première sélection, qui suivront deux jours de formation en pitching assurés par un coach andragogue et des professionnels TIC.

Produits innovants

On indique que deux autres concours seront également organisés par l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) et la Société de nutrition animale (SNA). On souligne que le premier concerne les projets dans les secteurs d'élevage de ruminant, avicole et cunicole. Le deuxième est lancé dans le cadre du projet « Innovations pour l'agriculture et l'agroalimentaire (Iaaa) », réalisé par Apia et la GIZ-Tunisie, et est réservé pour les produits, services et technologies agricoles innovants.

Le concours s'adresse à tous les acteurs (personnes physiques et morales) des secteurs agricole et agroalimentaire dans les chaînes de valeur lait, viande, fruits, légumes, arboriculture, qui ont développé des produits, services ou technologies innovants, par rapport aux standards en vigueur dans la chaîne de valeur considérée.

En revanche, on indique que le Siat sera organisé sous le slogan « Une agriculture innovante pour faire face aux changements climatiques ». Un forum international sera tenu pour traiter ce thème.