Tunisie: Appel à l'indemnisation des agriculteurs

Les participants à la réunion ont, par ailleurs, examiné l'Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca) avec l'Union européenne. Auparavant, le bureau exécutif avait débattu deux projets qui concernent respectivement l'organisation administrative et la charte de travail ainsi que le code de conduite avant leur approbation.

Le bureau exécutif a étudié, de même, les préparatifs en cours pour l'organisation d'une conférence de presse que l'Utap compte tenir au sujet de l'agriculture tunisienne.

Perturbations climatiques

Sur un autre plan, l'Utap a réagi aux dernières perturbations climatiques vécues par le pays les 21 et 22 septembre traduites par des quantités importantes de pluie imprévues, notamment au Cap Bon. Cette situation a causé des pertes humaines et des dégâts matériels qui ont touché les propriétés privées et publiques. Tout en présentant ses condoléances aux familles sinistrées, l'Utap appelle les autorités régionales et locales à fournir une assistance rapprochée aux sinistrés et à mobiliser tous les moyens logistiques pour aider ces familles qui ont tout perdu.

De leur côté, les agriculteurs sont tenus d'appuyer cet effort en utilisant leurs moyens comme les tracteurs, grues et autres, et ce, pour que la vie reprenne son cours normal dans les meilleurs délais. L'Utap se dit solidaire avec les agriculteurs et les pêcheurs sinistrés et appelle les autorités concernées à prendre les dispositions nécessaires en vue de les dédommager dans le cadre de l'activation du Fonds des catastrophes naturelles. Des précautions doivent être prises par tous les citoyens pour atténuer les dégâts et tirer le meilleur profit de ces pluies pour l'agriculture.

Quant au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, elle a souligné que les intempéries qui ont eu lieu récemment dans le gouvernorat de Nabeul ont été à l'origine de grands dégâts pour les citoyens,l'infrastructure de base et le secteur agricole. Elle a appelé toutes les institutions et les structures sous sa tutelle pour adhérer à l'effort national visant à faire face à ces dégâts.