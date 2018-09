Tunisie: Motifs d'inquiétude

La Fifa s'est déjà saisie de l'affaire en menaçant le club hammamlifois en cas de non-payement. Le CSHL risque d'être rétrogradé en Ligue 2 ou se faire retirer des points. Devant cette situation, les dirigeants hammamlifois se sont réunis pour régler ce problème qui risque de perturber l'équipe seniors de football.

Il faut dire que l'ex-président du CSHL, Adel Daâdaa, a été induit en erreur par son homologue clubiste, Slim Riahi, pour enrôler ledit joueur avec la promesse de payer tous ses émoluments. Ce fut un feu de paille et le CSHL a été victime d'une mauvaise appréciation. Le club banlieusard a saisi la FTF pour voir plus clair au sujet de cette situation catastrophique du club.

En attendant une solution adéquate, l'équipe seniors de football est tenue à l'écart des retombées de cette affaire et toute conséquence qui risque de déstabiliser les joueurs et le staff technique hammamlifois.

Après ses deux nuls respectivement face au CA et à la JSK, l'équipe hammamlifoise jouera ce week-end face au CAB et le mercredi 3 octobre face à l'ESS. Ce sont deux grands matches à hauts risques pour les protégés de Buscher qui trouvent beaucoup de peine à marquer. Les deux résultats de 0-0 face au CA et à la JSK ont mis à nu les défaillances offensives des attaquants banlieusards. La faute incombe aux joueurs du milieu de terrain (Malek, Ziadi, Sghaïer) qui ne sont pas en mesure d'alimenter leurs attaquants assez timides en ce début de saison.

Le prochain match à Bizerte entre le leader (CAB) et le CSHL risque d'être déterminant pour la suite de la compétition.

En effet, profitant de cette longue trêve, Buscher s'est attelé à remédier aux lacunes des deux compartiments de l'entrejeu et de l'attaque. Ainsi, les camarades de Meskini ont profité de leur confrontation face aux divisionnaires de Djerba pour marquer trois buts. Staff technique, joueurs, dirigeants et supporters sont convaincus que les deux matches à venir face au CAB et à l'ESS seront difficiles à négocier. Mais l'équipe est bien armée techniquement et physiquement pour relever les défis, défendre ses chances et, bien sûr, marquer.

Buscher a su motiver ses joueurs pour leur permettre de signer la première victoire de la saison.