Afrique: Coupe du monde FIBA 2018 (F) - Le Sénégal éliminé par l'Espagne

Fin de parcours en Coupe du monde FIBA 2018 pour l'équipe de basket-ball féminine du Sénégal. Les Sénégalaises se sont heurtées aux hôtesses de ce tournoi, ce 26 septembre à Tenerife. Les « Lionnes de la Téranga » ont pourtant tenue la dragée haute aux Espagnoles durant toute la première période de ce match comptant pour le 2e tour.

En effet, le Sénégal a été éliminé par le pays organisateur l'Espagne (63-48). Les deux équipes étaient à égalité parfaite lors de la mi-temps avec un score de 34-34. Mais, les joueuses sont revenues des vestiaires avec moins d'application et de combativité. Ainsi, elles sont été larguées logiquement par les Espagnoles.

Tout avait pourtant bien démarré avec le Sénégal qui menait d'un point à la fin du premier quart-temps (17-18). Elles maintiennent le niveau face aux espagnoles ensuite pour se quitter à la pause sur un score de parité 34-34 grâce à Oumoul Khairy Thiam (10 pts) et Mame Diodio Diouf (9 pts) les plus en vue sur ce match.

8-0 pour les espagnoles au retour. Le Sénégal ne se retrouve pas en attaque (42-34). Mauvais quart des Lionnes avec six points seulement (46-40).Oumou Khairy Thiam sur tir primé tente de remettre le Sénégal en jeu (48-43). Mais les espagnoles, avec Astou Ndour, seront plus constantes. Le Sénégal perdra ce match de pré-qualification en quart. Défaite 63-48. Les Lionnes auront quand même fait une bonne Coupe du monde FIBA 2018 et sortent par la grande porte de cette compétition. On peut être fiers de cette équipe.

« C'est une déception, a toutefois souligné Oumoul Khairy Thiam. Après la première mi-temps de nos autres matches, on savait qu'on était toujours présente, que le reste du match allait être très serré. Mais durant la deuxième mi-temps, on a commis beaucoup de pertes de balle et on n'a pas su convertir nos occasions de marquer et être lucides »...

C'est donc la fin de l'aventure sénégalaise qui aura fait bonne figure avec une première victoire historique en match de poule contre la Lettonie, mais malheureusement la barre des quarts de finale est encore trop haute.

Le public africain pourra se consoler avec le Nigeria qui est qualifié et qui va défier les américaines en quart de finale. Le Sénégal va disputer un dernier match de classement avant de quitter définitivement la Coupe du monde FIBA 2018.