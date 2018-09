Gabon: Entreprneuriat - L'idée d'entreprendre s'enracine un peu plus chez les jeunes Gabonais

De nos jours, l'entrepreneuriat est devenu une source de motivation chez certains jeunes. Comme on le dit très souvent, l'idée est le cœur de tout projet. Tenter de relever les défis de leur avenir réveille chez les jeunes Gabonais un esprit positif, celui d'entreprendre et se prendre en charge.

Eh oui, Devenir entrepreneur, c'est prendre le risque d'endosser toute la responsabilité de l'entreprise. Cela peut s'avérer très lourd, mais le sentiment d'être son propre chef et de prendre ses propres décisions est quelque chose de très stimulant et motivant. Certes, le client est roi, mais l'entrepreneur possède réellement le pouvoir de décision. Cela est très bénéfique d'un point de vue personnel et fortifie la confiance en soi.

Dans la capitale gabonaise, davantage de jeunes choisissent de créer leur propre activité. Wilmine Gencia Nguety, dirige son institut de beauté, "FC Design", depuis juin dernier : « j'ai été coachée par mon père ; il m'a toujours dit que les hommes ont beaucoup de respect pour les femmes battantes. Etre entreprenante pour moi est une bonne chose et je m'y plais bien, la femme ne doit pas être celle-là qui compte seulement sur les revenus de son homme », affirme-t-elle.

Dans les marchés itinérants qui se créent sur des lieux populaires de Libreville, comme les carrefours Charbonnages et Nzeng-ayong, des clients peuvent aujourd'hui acheter des vêtements auprès des jeunes commerçants gabonais. Ces derniers tiennent des friperies tout comme les commerçants venus d'Afrique de l'Ouest.

Créer sa propre activité, c'est porter un projet personnel qui a pour but d'être sa source de revenue. Quoi de plus motivant comme challenge à relever ? Un projet très impliquant, des enjeux importants, l'entrepreneuriat s'avère être une expérience des plus enrichissantes qu'une personne puisse vivre. Certes, le stress et le surmenage sont en embuscade dans ce challenge, mais cela fait partie du jeu.