Angola: ONU - Appel aux reformes adaptées aux nouveaux temps

L'Entreprise nationale d'exploitation d'aéroports et navigation aérienne (Enana) a dénoncé… Plus »

Dans son opinion, la prolifération, sans une apparente solution, des conflits injustifiables et de différentes dimensions avec des populations à souffrir et abandonnées à leur sort.

Selon lui, la bipolarisation du monde avec des systèmes politiques et économiques antagoniques, n'a pas facilité l'application des principes en faveur de la paix et de la sécurité internationale.

C'est essentiel, a-t-il ajouté, que l'ONU joue un rôle de plus en plus actif dans la promotion et le suivi des processus de démocratisation politique, économique et social pour la solution des conflits en cours, pour la plupart, des politiques autoritaires et d'exclusion, de radicalisme ou d'ingérence aux affaires internes des Etats souverains.

Pour le Président de la République, le surgissement de nouveaux pôles de pouvoir économique et financier ainsi que des progrès techniques et scientifiques justifient la redéfinition de ses structures d'intervention.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.