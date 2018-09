Angola: Le pays défend la décentralisation du système financier mondial

New York — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu mercredi, à New York, la décentralisation du système financier mondial visant à promouvoir le développement durable.

Le Chef d'État angolais a tenu ces propos lors son premier discours prononcé à l'ouverture des débats de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

João Lourenço a appelé l'ONU à s'appuyer à la fois sur la promotion du système d'intégration commerciale et économique et le renforcement des institutions financières régionales afin de permettre un développement économique plus soutenu.

Il a également appelé à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU afin de mieux représenter les différentes régions géopolitiques.

D'autre part, il a évoqué la nécessité de lutter contre le terrorisme international, la criminalité transnationale organisée, l'immigration clandestine, la xénophobie, la traite des êtres humains et la drogue, car elles affectent la qualité de vie des habitants de la planète. En raison des proportions atteintes par ces maux, João Lourenço a recommandé la concertation au plus haut niveau de tous les États membres de l'organisation.

Pour l'homme d'État angolais, l'ONU devrait promouvoir la protection des droits de l'homme et lutter pour la résolution des problèmes mondiaux, tels que ceux liés à la sécurité, à l'environnement, à la réduction des inégalités entre riches et pauvres et au développement en vue de préserver la paix mondiale.

Il a encore réaffirmé l'engagement de l'Angola à la relance économique du pays et à la recherche de solutions pour la pacification complète, la démocratisation et le développement de l'Afrique australe et centrale.

João Lourenço a aussi exprimé la volonté du pays de continuer à soutenir la coopération entre les nations, la consolidation de la paix, la défense des relations de coopération, ainsi que le commerce et les investissements bilatéraux et multilatéraux.

La 73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté le 18 septembre, avec une durée de neuf jours pour aborder, entre autres, les mesures mondiales à prendre pour les secteurs de la paix, de la justice, de la société, de même que de l'économie et de la santé.