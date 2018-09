Angola: Le Président João Lourenço reconnaît les progrès de l'ONU

New York — Le Président de la République, João Lourenço, a reconnu les progrès réalisés par les Nations Unies (ONU) en 73 ans et a mis en garde contre l'existence d'anciens conflits toujours non résolus.

L'ONU, a-t-il précisé, a été créée pour rétablir la paix et l'harmonie universelle, de même que pour donner les mêmes droits aux nations grandes et petites en vue de créer un monde de coopération, de progrès et de bien-être.

Mercredi à la tribune de l'ONU, João Lourenço a déclaré que les Nations Unies étaient encore loin d'accomplir ce qui figure sur sa charte.

Il a cité le conflit entre Israël et la Palestine au Moyen-Orient, ajoutant qu'une solution pacifique permettrait aux deux Etats de vivre côte à côte comme le souhaite les Nations Unies et ses Etats membres.

En ce qui concerne le règlement des conflits, il a indiqué que l'Angola avait une expérience exemplaire en matière de préservation d'une paix définitive et d'approfondissement constant de la réconciliation nationale.

Dans son allocution, João Lourenço, qui marque un an depuis qu'il a pris la direction de l'État angolais, a remercié la Communauté internationale pour l'appui apporté à la cause de la paix et de la réconciliation en Angola.

"Un remerciement spécial à l'ONU, dont le rôle a été décisif pour le rétablissement de la paix définitive en Angola", a déclaré le Président qui a souligné l'envoi par cette organisation internationale de missions de paix et le soutien de ses commissions spécialisées pendant le conflit au pays.

A New York depuis samedi, le Chef de l'Etat estime que l'expérience de l'Angola dans le rétablissement de la paix et la réconciliation a permis à l'ONU de tirer des conclusions utiles pour aborder les processus de paix dans d'autres régions. Il a aussi souligné l'hommage rendu par l'ONU à deux "grandes figures" de la politique mondiale, nées en Afrique, à savoir Nelson Mandela et Kofi Annan. Dans son discours, il a encore parlé de la faim et de la misère qui touchent des millions de citoyens dans le monde, du réchauffement climatique, des migrations de masse, du trafic de drogue, des êtres humains, de l'extrémisme religieux et du terrorisme. João Lourenço a finalement mis en relief le rôle joué par l'ONU dans l'élimination du colonialisme et la promotion des droits de l'homme.