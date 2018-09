Nigeria: Lutte contre les maladies chroniques - Novartis Social Business signe un partenariat avec le Nigeria

« Nous sommes ravis d'aider les patients nigérians à mieux gérer leurs problèmes de santé chroniques », a déclaré le Dr Parfait Touré, responsable du pôle Afrique de l'Ouest et du Centre de Novartis Social Business.

Lutte contre les maladies chroniques : Novartis Social Business signe un partenariat avec le Nigeria

Le programme Novartis Access à travers Society for Family Health a signé un partenariat avec le Nigeria. Cet accord va permettre de distribuer les médicaments afin de traiter les maladies chroniques(les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies respiratoires et le cancer du sein) chez les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, a annoncé un communiqué de la société publié le 26 septembre à Abuja.

Dans le cadre de ce partenariat, Society for Family Health va proposer aux patients nigerians des traitements seront pour un coût final pouvant atteindre 2,21 USD (environ 1105 F Cfa) par patient et par mois. De même, la gamme de traitements offerte par Novartis Access comprend des médicaments ciblant quatre maladies chroniques clé, également appelées maladies non transmissibles (MNT) : les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies respiratoires et le cancer du sein. Il s'agit des médicaments les plus fréquemment prescrits au monde pour les maladies chroniques.

« Nous sommes ravis d'aider les patients nigérians à mieux gérer leurs problèmes de santé chroniques », a déclaré le Dr Parfait Touré, responsable du pôle Afrique de l'Ouest et du Centre de Novartis Social Business. « Nous pensons que de nouvelles approches telles que Novartis Access, qui réunit les gouvernements, le secteur privé et le secteur social, sont nécessaires pour étendre l'accès aux médicaments et à la prestation de soins de santé dans nos pays. ».

Est-il besoin de rappeler qu'en Afrique, des initiatives comme le programme Novartis Access se multiplient. Ainsi, le Nigeria devient le cinquième pays d'Afrique (après le Kenya, l'Ethiopie, l'Ouganda et le Cameroun) à signer un accord pour distribuer les traitements du programme Novartis Access contre les maladies chroniques.

Par ailleurs, notre source a noté que, la progression de la classe moyenne et l'urbanisation croissante de nos pays entraînent une augmentation des facteurs liés au mode de vie qui présentent un risque élevé pour plusieurs maladies non transmissibles, notamment l'obésité et la consommation de tabac.

Ainsi avec les modes de vie et les habitudes qui deviennent plus sédentaires, le fardeau des maladies non transmissibles va croissant. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la probabilité de décès dus à l'une des quatre principales maladies non transmissibles entre l'âge de 30 et 70 ans est importante dans de nombreux pays.

