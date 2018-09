Sénégal: Commémoration an 16 naufrage du Joola, entre prières et recueillements - Ziguinchor, dans la douleur, a rendu un hommage aux victimes

Et, comme une coïncidence, la cérémonie de commémoration au port a démarré avec l'arrivée du navire Aline sitoe Diatta qui a accosté à Ziguinchor avec ses passagers. Le président de l'Association des familles de victimes a saisi l'occasion pour dépoussiérer les doléances vielles de 16 ans. Moussa Cissokho a, dans son speech, soulevé une série de préoccupations qui tournent autour du renflouement du bateau à la prise en charges des pupilles de la nation. Le responsable de l'association en a profité pour alerter sur les dangers qui guettent les populations suite aux nombreux cas d'accident en mer et sur les routes enregistrés cette année.

L 'acte 1 de cette 16e commémoration a été la visite du cimetière des naufragés de Kantène à la périphérie de Ziguinchor. Entre prières et recueillements, la délégation officielle conduite par le ministre des Forces armées Augustin Tine, accompagné du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, et les familles de victimes du «Joola» ont rendu hommage aux victimes du naufrage. La présence de religieux (imams et abbés) a donné un cachet solennel et spirituel à cette 16e commémoration qui avait comme point d'orgue le port de Ziguinchor, point de départ du bateau «Le Joola» un 26 septembre 2002. Hommage a été ainsi rendu aux victimes.

