Burkina Faso: Un no man's land à la frontière nigéro-burkinabè ?

Le père Pier Luigi Maccalli de la société des missions africaines a été enlevé, le lundi 17 septembre 2018, dans la commune de Makolondi, au Sud-Ouest du Niger.

Travaillant à la paroisse de Bamoanga depuis 11 ans, ce prêtre italien de 57 ans a été enlevé par huit hommes armés arrivés à moto de la frontière burkinabè. Le rapt fait, ils ont replié vers la frontière burkinabè et les armées nigérienne et burkinabè ont lancé des recherches pour intercepter les ravisseurs. A voir la facilité avec laquelle les assaillants l'ont amené en direction de Kogega, une forêt qui leur sert de base sur les frontières nigéro-burkinabè (selon des sources sécuritaires), cet enlèvement du prêtre italien laisse vraiment croire que cette région boisée, également proche du parc W, est une zone rouge. Et pour cause, depuis quelques années, les djihadistes du Gourma voulaient effectivement en faire leur sanctuaire pour enlever notamment les éventuels occidentaux qui s'y aventureraient. Même si l'enlèvement n'a pas pour l'instant été revendiqué, il reste fort à parier qu'il est l'œuvre des hommes armés qui attaquent simultanément l'Est du Burkina Faso et le Sud-Ouest du Niger.

Le gouvernement nigérien peut certes faire croire, qu'il s'agit d'une « opération d'opportunité » menée par des individus en fuite, probablement cernés par les opérations militaires en cours dans la zone. Mais il est difficile de croire que des gens en fuite puissent s'encombrer avec un otage. Au contraire, ce rapt signifie que ces hommes prouvent à qui veut l'entendre, qu'ils disposent encore d'une capacité de nuisance et d'une aisance d'action. Il revient donc aux patrouilles communes en cours entre les deux armées nigérienne et burkinabè, dans le cadre d'une opération militaire conjointe, de retrouver le prêtre italien, mais aussi de sécuriser davantage la zone frontalière. Leur tâche semble titanesque, vu l'étendue de la zone densément boisée et difficilement accessible.

Au regard de la recrudescence des attaques dans la zone, le Burkina Faso a dû prendre ses responsabilités, en menant des raids sur les positions des groupes terroristes à l'Est du pays, « mettant en déroute les forces du mal et détruisant leurs armements », selon le communiqué de l'état-major général des armées. Toutefois, ces frappes aériennes ne pourront porter véritablement leurs fruits, que si elles s'intensifient et durent dans le temps. Par ailleurs, de l'autre côté de la frontière, le Niger voisin doit en faire autant pour enlever à ces assaillants, toute capacité de nuisance et tout abri. Les moyens de nos Forces armées nationales (FAN) étant par essence limités, une opération conjointe de raids aériens pourraient donc aider les deux pays à contenir, voire juguler cette plaie qui commence à sérieusement gangrener la zone. De même, la Force cointe G5 Sahel, dont font partie les deux pays, pourra prêter main forte aux forces de défense et de sécurité des deux pays, en termes de renseignements, de ressources humaines et de moyens logistiques et aériens pour éteindre ce nouveau épicentre de la violence. Enfin, les troupes d'élites américaines (le Niger constitue la tête de pont des forces des Etats-Unis pour lutter contre les groupes armés islamistes en Afrique de l'Ouest) et françaises (BARKHANE) qui opèrent dans la bande sahélienne pourraient également fournir aux deux pays, des informations, notamment des images satellitaires sur la localisation précise des niches de ces hommes armées, afin de faciliter leur démantèlement.

Il y va certes de l'intégrité territoriale du Burkina Faso et du Niger, mais aussi de la sécurisation des intérêts des grandes puissances dans ces deux pays et dans toute la bande sahélo-sahélienne. Il sied donc d'investir au plus vite cette zone forestière et frontalière, pour éviter à la longue que ces hommes n'en fassent un no man's land.